DHA YURT - Tartıştığı kocasına kızdı, bebeğiyle araçtan atladı

Yaşananlar çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde araçta eşiyle tartışan 30 yaşındaki Rukiye Karakaya kucağındaki 6 aylık bebeği ile hareket halindeki araçtan atladı. Bebeğin yara almadan kurtulduğu olayda, hastaneye kaldırılan anne Rukiye Karakaya hayatını kaybetti.

Olay, 26 Şubat günü Darıca Karabekir Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Caddesi üzerinde bir mağazaya giren Rukiye Karakaya'yı araç içerisinde bekleyen kocası Ahmet Karakaya bir süre sonra eşinin yanına gelmesiyle birlikte tartışmaya başladı. Alışverişin uzun sürmesi nedeniyle kendisine kızan Ahmet Karakaya ile araç içerisinde tartışan 3 çocuk annesi Rukiye Karakaya sinirlerine hakim olamayınca hareket halindeki hafif ticari aracın arka kapısını açarak 6 aylık bebeğiyle birlikte aşağıya atladı. Ahmet Karakaya aracı durdurarak eşinin yanına giderken, yaşanan olayı görenler de yardıma koştu. Sinirlerine hakim olamayan aracını tekmeledi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Rukiye Karakaya'ya müdahalede bulunurken, bebeğin ise annesinin kucağında olması nedeniyle herhangi bir yara almadığını gördü. Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Karakaya yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Rukiye Karakaya olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Polis merkezinde ifadesi alınan Ahmet Karakaya serbest bırakıldı. Yaşananlar çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () -