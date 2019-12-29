DHA YURT - Tarlaya giden çiftçi, kayıp (2)
ARAMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ Bursa'nın İznik İlçesi'nde tarlaya gittiğini söyleyerek evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İbrahim Uzun'un bulunması için dün gece başlatılan arama-kurtarma çalışmaları...
ARAMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ
Bursa'nın İznik İlçesi'nde tarlaya gittiğini söyleyerek evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İbrahim Uzun'un bulunması için dün gece başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti. AFAD ve Jandarma ekipleri, İznik-Kocaeli Karamürsel arasındaki Samanlı Dağları'nda Uzun'a ait herhangi bir iz bulabilmek için seferber oldu. Gece boyunca aramaları yürüten ekipler, sabah saatlerinde de çalışmalara devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Jandarma ve AFAD araçlarından görüntüler
-Araziden görüntüler
-Detaylar
Haber-Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR - Hayri ŞEN - Mehmet İNAN / BURSA,()
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