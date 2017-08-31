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DHA YURT - Tarlada iki kişinin vurulmuş şekilde cesedi bulundu

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'ndeki bir tarlada 60 yaşındaki Mehmet Doruk ile 42 yaşındaki sevgilisi olduğu ileri sürülen Halise Çiftçi isimli kadının av tüfeğiyle vurulmuş şekilde cesetleri bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma...

DHA YURT - Tarlada iki kişinin vurulmuş şekilde cesedi bulundu

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'ndeki bir tarlada 60 yaşındaki Mehmet Doruk ile 42 yaşındaki sevgilisi olduğu ileri sürülen Halise Çiftçi isimli kadının av tüfeğiyle vurulmuş şekilde cesetleri bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, iki sevgilinin bir cinayete mi kurban gittiği, yoksa Mehmet Doruk'un önce sevgilisini vurduktan sonra intihar mı ettiği değerlendiriliyor. 
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kumafşarı Mahallesi Kolak Mevkii'ndeki Mehmet Doruk'a ait tarlada meydana geldi. Evli ve 6 çocuk babası Mehmet Doruk ile gazinoda çalışan sevgilisi 4 çocuk annesi Halise Çiftçi'nin av tüfeğiyle vurulmuş şekilde cesetleri bulundu. Çiftçi'nin yan karın bölgesinden vurulduğu, Doruk'un ise karnından vurulduğu öğrenildi. Doruk ile Çiftçi'nin cesetleri, Çiftçi'nin çalıştığı gazinoya gitmemesi üzerine iş arkadaşlarının evine gidip ailesine haber vermesi sonucu bulundu. Çiftçi'nin ailesiyle ile iş arkadaşları tarlaya baktıklarında iki ceset, 1 av tüfeği ve bira şişeleri bulunca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma olay yerinin çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yerinde incelemelerin tamamlanmasının ardından Doruk ile Çiftçi'nin cesetleri otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. 

CİNAYET İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Acıpayam Jandarma Karakolu ekipleri, cinayet ihtimalini de değerlendirirken, alkolün etkisiyle Mehmet Doruk'un önce Çiftçi'yi ardından da kendini vurmuş olabileceği de sanılıyor. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Cesetlerin cenazeye aracıyla götürülmesinden görüntü
- Jandarma ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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