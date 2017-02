DHA YURT - Tanzanyalı müzisyen organlarıyla 3 kişiye can oldu

ANTALYA'da beyin kanaması geçiren Tanzanyalı müzisyen Swaleke Damson Kipangwa, organlarıyla 3 kişiye can oldu.

28 Ocak tarihinde Antalya'daki evinde yüksek tansiyon sonucu düşerek beyin kanaması geçiren, 'Bob Zimbwe' sahne adını kullanan Tanzanyalı müzisyen Swaleke Damson Kipangwa'nın (49) eşi Lale Yazıcı Kipangwa (37), beyin ölümü gerçekleşen eşinin organlarını bağışladı. Kipangwa'nın iki böbreği ile karaciğeri 3 hastaya can oldu.

16 yıllık evli olduklarını ve 6 yaşında Melodi adında bir kız çocukları olduğunu belirten özel bir şirkette çalışan Lale Yazıcı Kipangwa, “2.5 yıldır Antalya'da yaşıyoruz. Eşim burada sahne alıyordu. O gün eve geldiğimde düşmüştü. Acile götürdük. 'Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması' dediler. Başta ilerleme kaydediyorduk biraz toparlamıştı, ancak 14'üncü gün yoğun bir kasılma yaşayarak derin bir komaya girdi" dedi.

EŞİM HALA YAŞIYOR

Eşinin organlarıyla başka insanların hayat bulduğunu söyleyen Lale Yazıcı Kipangwa, “Eşim başka insanlarda yaşıyor. Organlarıyla başka ailelere hayat verdi. Onları belki o makinelerden kurtardık" diye konuştu. Eşinin de organ bağışına sıcak baktığını anlatan Lale Yazıcı Kipangwa, “Eşim kendisi de bunu isterdi. Eminim buna. Çünkü öyle bir insandı. Öyle bir ruha sahipti. Müzisyendi" ifadelerini kullandı.

3 KİŞİYE CAN OLDU

Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin, Swaleke Damson Kipangwa'nin iki böbreğinin kendi hastanelerinde iki hastaya nakledildiğini belirtti. Dr. Yücetin, "Karaciğeri Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Sağlık Bakanlığı tarafından oradaki hastaya uygun bulundu. Tüm bu organizasyonu Sağlık Bakanlığı çok hızlı ve kaliteli şekilde yapıyor. Ancak kalp ve akciğerin bazı tıbbi sebepler nedeniyle kullanılamayacağına karar verildi. Dolayısıyla Bob, karaciğer ve 2 böbreği ile toplam 3 kişiye hayat verdi" dedi.

ORGAN NAKLİNİN TEK KAHRAMANI DONÖRLERDİR

Dr. Yücetin, "Organ naklinin tek bir kahramanı vardır. Donörler, yani organları bağışlayanlar. Bu canlı verici de olabilir, vefat ettikten sonra bağışlayanlar da olabilir ama tek bir kahraman vardır. Bob da kahramanlığın yanında bize inanılmaz bir de insanlık dersi verdi. Farklı bir kültür ve farklı bir yaşam. Ama insanlık sevgisi ne sınır, ne dil, ne din, ne de ırk tanıyor" dedi. Tanzanyalı müzisyenin bu dünyadan ayrılırken başka insanlara hayat verdiğini aktaran Dr. Yücetin, "Bob onlara mutluluk, ailelere ışık vererek ayrıldı bu dünyadan" diye konuştu.

Kanal D ekranlarında Beyaz Show'a da konuk olan, sempatik hareketleri ve müziğiyle ilgileri üzerine çeken Afrikalı müzisyen birçok sanatçının klibinde yer almış, EMBE Orkestrası ile de çalışmıştı.

