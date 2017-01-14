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DHA YURT - Taksiciye gözdağı kurşunu güvenlik kamerasında

ADANA'da Aytunç Çabuk'a gözdağı vermek isteyen rakipleri, evinin önüne park ettiği taksisine pompalı tüfek ile ateş açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken Aytunç Çabuk, saldırının taksi durağı...

DHA YURT - Taksiciye gözdağı kurşunu güvenlik kamerasında

ADANA'da Aytunç Çabuk'a gözdağı vermek isteyen rakipleri, evinin önüne park ettiği taksisine pompalı tüfek ile ateş açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken Aytunç Çabuk, saldırının taksi durağı yeri yüzünden yapıldığını ileri sürdü.

Taksi durağı sahibi Aytunç Çabuk, merkez Çukurova İlçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki evine gelip, taksisine yol kenarına park etti. Yaklaşık 3 saat sonra kimliği belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle park halindeki taksiye ateş edip kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken Aytunç Çabuk, saldırının taksi durağı yeri yüzünden yapıldığını ileri sürdü. Daha önce de başka arkadaşlarının araçlarına ateş açıldığını belirten Çabuk, "Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüye göre, bir kişi geliyor, uzakta duran diğer kişinin talimatıyla av tüfeğini çıkartıp taksiye ateş ediyor. Yaklaşık bir yıl önce, cemiyet bizim araçlarımızla bekleme yaptığımız noktaları başka taksicilere de verdi. O günden sonra durağımızdaki taksiler sürekli saldırıya uğrayıp, tacize maruz bırakılıyor" dedi.

Polis, Aytunç Çabuk'un aracına saldırı düzenleyenleri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kurşunlanan taksinin genel ve detay görüntüleri

- Taksici ile Röp.

Güvenlik Kamerası

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- Silahlı saldırganın gelişi

- Pompali tüfekle araça ateş etmesi

- Olay yerinden kaçarak uzaklaşması

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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