DHA YURT - Taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmene tepki (2)

Taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmene tepki (2)
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Öğretmen A.Ç., savcılık sorgusu ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede suçlamayı kabul etmeyen A.Ç., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.Ç., polisler eşliğinde adliyeden çıkarılıp ekip otosuna bindirilirken bina önündeki grup tepkisini sürdürdü. Kalabalık, A.Ç.'nin bindirildiği ekip otosunu yumruklayıp tekmeledi. Jandarma ekipleri gruba müdahale ederken, öğretmen araçla uzaklaştırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Öğretmenin binadan çıkışı ekip otosuna bindirilişi
-Grubun ekip otosuna saldırması
-Jandarma ekiplerinin müdahalesi
-Grubun jandarmalara tepki göstermesi
Haber-Kamera: Mutlu YUCA / BOLU ()
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