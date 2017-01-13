DHA YURT - Sürücülerin karla mücadelesi MOBESE kemaralarına yansıdı

Sürücülerin karla mücadelesi MOBESE kemaralarına yansıdı

EDİRNE'de bir haftadır etkili kar yağışının ardından kar kalınlığı 37 santime kadar yükseldi. Trafikte aksamalar meydana gelirken, sürücülerin karda ilerleme mücadelesi ve kar kazaları Mobese kameralarına yansıdı.



Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Edirne'de kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Edirne Valiliği Cuma gününden itibaren eğitim ve öğretimi 5 gün süreyle olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil etti. Aralıklarla süren ve dün etkisini yitiren kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken çok sayıda maddi hasarlı kaza oldu. Kar kalınlığının 37 santime kadar yükseldiği kentte sürücülerin kara mücadelesi Mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde kar lastiği ve zincir olmadan yola çıkan sürücülerin araçlarını kontrol etmekte güçlük çektiği görüldü. Bir çoğu da duramadığı için yol dışına savruldu.

Görüntü Dökümü:



-Mobese'deki kazalar



-Gece kar yağışı ve trafikteki araçlar



-Kar temizleme çalışmaları



-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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