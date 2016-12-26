DHA YURT - Suriyeli çocuk kavgayı izlerken başından vuruldu

ADANA'da evlerinin balkonundan sokak kavgasını izleyen Suriyeli 13 yaşındaki Abdulkerim Jesri, pompalı tüfekle başından vuruldu. Jesri'nin kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken, gözaltına alınan 27 yaşındaki Bilal Demirci, "Sokakta 2 kişi kavga ediyordu, korkutmak için havaya ateş açtım" dedi.

Merkez Seyhan İlçesi Yenibey Mahallesi'nde oturan Bilal Demirci iddiaya göre sokakta kavga eden 2 genci uyarmak istedi. Kimliği belirlenemeyen gençlerden biri, Demirci'ye "Küfrederek sen ne karışıyorsun" diye karşılık verdi. Bunun üzerine evine giden Demirci, pompalı tüfeği alıp geri döndü. Kavga eden gençleri korkutmak isteyen Demirci, havaya pompalı tüfekle ateş etti. Demirci'nin silahından çıkan saçmalar, sokaktan gelen sesleri merak edip 3'üncü kat balkonundan aşağıya bakan Abdulkerim Jesri'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Abdulkerim Jesri TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Onu vuran Bilal Demirci da ambulansla geldiği hastaneye geldi. Bilal Demirci, yapılan ilk görüşmede, "Sokakta eylem vardı, kimin ateş ettiğini görmedim" diye ifade verdi. Görgü tanıklarının silahı Demirci'nin ateşlediğini söylemesi üzerine zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Bilal Demirci, yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. İfadesinde kavga eden gençleri ayırmak amacıyla, korkutmak için havaya ateş açtığını itiraf eden Demirci, "İki genç kavga ediyordu. Ben de gürültüyü duyup dışarıya çıktım. Kavga eden gençleri uyarmak istedim. Biri dönüp bana küfretti. Küfrü duyunca eve gidip, pompalı tüfeği alıp geri döndüm. Korkutmak için de havaya tek el ateş ettim. Çocuk balkondan aşağıya bakıyormuş, farkında değilim. Bilsem ateş etmezdim" diye konuştu.

Abdulkerim Jesri'nin tedavisi sürerken, Bilal Demirci adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Evin genel görüntüsü

- Olayı anlatan çocuklar

- Hastanenin genel görüntüsü

- Vurulan çocuğun sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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