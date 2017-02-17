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DHA YURT - Suriye’de bacakları kopan çocuk tedavi için Hatay'a getirildi

SURİYE'nin İdlip kentinde düzenlenen hava saldırısında bacakları kopan Suriyeli Ali Adülbasit tedavi için Türkiye'ye getirildi. Bab-Al Hava Sınır Kapısı'ndaki İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'na ait lojistik merkezine...

DHA YURT - Suriye’de bacakları kopan çocuk tedavi için Hatay'a getirildi

SURİYE'nin İdlip kentinde düzenlenen hava saldırısında bacakları kopan Suriyeli Ali Adülbasit tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Bab-Al Hava Sınır Kapısı'ndaki İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'na ait lojistik merkezine getirilen Ali Abdülbasit, buradan görevliler tarafından sedye ile Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'na taşındı. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, tedavisi için Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İHH Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, küçük çocuğun annesi ile kız kardeşinin ise aynı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Hava saldırısında bacakları kopan Suriyeli Abdülbasit'in ambulansın içinde görüntüsü

- Babasının olayı anlatması

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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