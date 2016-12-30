Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı geliyor
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı...
Son dakika... PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı
PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi...
İşçiden 1,404 liralık asgari ücrete "dokuz maddelik" itiraz
Asgari ücrete 9 maddelik itiraz
FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
3 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı

DHA YURT - Suriye sınırındaki Gaziantep'e, askeri sevkiyat

FIRAT Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye sınırındaki Gaziantep'e, İstanbul 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı'ndan yola çıkan Zırhlı Muhabere Aracı ve Zırhlı Personel Taşıyıcı'dan oluşan 37 araçlık konvoy geldi. Suriye'nin Türkiye...

DHA YURT - Suriye sınırındaki Gaziantep'e, askeri sevkiyat

FIRAT Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye sınırındaki Gaziantep'e, İstanbul 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı'ndan yola çıkan Zırhlı Muhabere Aracı ve Zırhlı Personel Taşıyıcı'dan oluşan 37 araçlık konvoy geldi.

Suriye'nin Türkiye sınırını terör örgütü DAEŞ'ten temizlemek için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 129'uncu gününde, sınır hattına askeri sevkiyat davam ediyor. Suriye ve sınır hattında görevlendirilmek üzere İstanbul'dan yola çıkan 37 araçlık konvoy Gaziantep Garı'na ulaştı. Tamamı paletli olan araçlar, burada TIR'lara yüklenerek Suriye sınır hattına gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Konvoydaki zırhlı araçlar

- Tren garındaki hareketlilik

- Gardaki askerler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-()

==================================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55