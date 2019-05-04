DHA YURT - SURİYE SINIRINA KOMANDO VE ASKERİ SEVKİYAT

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Türkiye-Suriye sınır hattının Hayat bölgesine komandolar, zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komandolar, ZPT'ler ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı sınır hattına taşındı. Komandolar, askeri araçlar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Askeri araçların ilçe merkezinden geçişi
Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK / KIRIKHAN(Hatay),()