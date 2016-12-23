DHA YURT - Suriye şehidi Özüpek'i Kırklareli'de 20 bin kişi uğurladı

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'ın intihar saldırısı sonucu şehit olan askerlerden 23 yaşındaki Piyade Astsubay Göktan Özüpek, memleketi Kırklareli'de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Merve Özüpek, 1.5 ay önce evlendiği şehit eşini tabutuna sarılarak, "Söz ağlamayacağım sevgilim" dedi. Anne Sevim Özüpek, "Evladım bırakma bizi' diye gözyaşı döktü.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında DEAŞ’ın düzenlediği intihar saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki Türk bayrağına sarılı cenazesi bu sabah İstasyon Mahallesi'nde ailesinin yaşadığı evin önüne getirildi. Dualar okunurken, şehit Göktan Özüpek için helallik alındı. Şehit Özüpek'in annesi Sevim Özüpek, 1.5 ay önce evlendiği hemşire eşi Merve, ablası Emine Akkervan tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit annesi Sevim Özüpek, "Evladım bırakma bizi, canım annem. Adı gibi güzel oğlum. Hakkım helal sonu yavrum. Seni çok özledik canım evladım" diyerek feryat etti. Merve Özüpek ise şehit eşinin tabutuna sarılarak," Söz ağlamayacağım sevgilim" dedi.

Şehit Özüpek'in cenazesi evindeki törenin ardından Merkez Hızırbey Camii'ne getirildi. Burada Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazına Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Vali Esengül Civelek, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şehidin yakınları ve yaklaşık 20 bin kişilik kalabalık katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla camiye gelen kalabalık sokaklara sığmadı. Cami çevresindeki tüm yollar, bayraklarıyla gelen Kırklarelililerle doldu, taştı.

MÜFTÜDEN 'ALKIŞLAMAYIN' UYARISI

Cenaze namazını kıldıran Kırklareli Müftüsü İsmail Bayrak, kalabalığı, cenazenin mezarlığa alkışlarla değil, tedbirlerle götürülmesi gerektiğini belirterek, "Gençlerden istirham ediyorum, cami avlusunda ve kabristanda tekbir getirsinler, alkıştan uzak dursunlar. Son görevimizi tekbirlerle yapalım" dedi.

EŞİNİN ARKASINDAN YÜRÜDÜ

Cenaze namazının ardından şehit Göktan Özüpek'in Türk bayrağına sarılı naaşı askerler tarafından cenaze aracına taşındı. Şehidin ailesi de tabutun arkasından yürürken gözyaşı döktü. Merve Özüpek cenaze aracında taşınan eşinin tabutuna yol boyunca dokunarak ardından yürüdü. Cenazeye katılan yaklaşık 20 bin kişilik kalabalık büyük Türk bayrakları açarak, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Her Türk asker doğar, sloganları attı. Yollarda bekleyenler ise cenazenin geçişi sırasında gözyaşı dökerek dua okudu.

Şehit Astsubay Göktan Özüpek, gözyaşlarıyla Kırklareli Şehitliği'nde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenazesinin morgdan alınması

-Evinin önüne getirilmesi

-Ailesinin tabuta sarılması

-Anne ve eşinin ağlaması

-Helallik alınması

-Cenazenin camie getirilmesi

-Anne ve eşinin tabuta sarılması

-Camideki kalabalık

-Açılan büyük Türk bayrakları

-Uzun Türk bayrağı

-Bakan Özlü'nün gelişi

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl'ün gelmesi

-Müftünün uyarısı

-Cenaze namazı

-Cenazenin omuzlarda taşınması

-Şehit ailesi

-Cenaze aracı ve kalabalık

-Yollardaki kalabalık

-Eşinin tabutuna dokunarak ardından yürümesi

-Açılan bayraklar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ,()-

=========================================