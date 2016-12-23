DHA YURT - Suriye sehidi Acar'a anne vedası: Güle güle meleğim, canım oğlum (2)

5 BİN KİŞİ UĞURLADI

Şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde Cuma namazı ardından Tekirdag Müftüsü Hızır Yağcı, cenaze namazı kıldırdı. Şehidin naaşı namazın ardından omuzlara alınarak top aracına konuldu. Cenazeye katılanlar sık sık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Şehidim hakkını helal et bana" ve PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan aleyhine sloganlar attı. Şehidin cenazesi top arabasıyla birlikte yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Çorlu Şehitliği'ne yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla götürüldü. Şehitlikte Acar'ın tabutunun üzerindeki bayrak ve fotoğrafı 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Şenol Asparslan tarafından, şehit annesi Hanife Acar'a verildi. Acar, Çorlu Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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