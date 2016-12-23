DHA YURT - Suriye şehidi Acar'a anne vedası: Güle güle meleğim, canım oğlum(1)

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nde teröristlerin saldırısında şehit olan 16 askerden Piyade Uzman Çavuş 23 yaşındaki Akın Acar'ı annesi Hanife Acar, "Güle güle meleğim canım oğlum. Senin yeşil gözlerine doyamadım. Nasıl kurban ettiler seni" diye gözyaşlarıyla uğurladı.

Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Akın Acar, memleketi Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. AKUT gönüllüsü de olan Akın'ın cenazesi sabah saatlerinde Devlet Hastanesi'nden alınarak Kazimiye Mahallesi'ndeki evine getirildi. Şehidi evinde annesi Hanife Acar ile yakınları gözyaşları arasında karşıladı. Evdeki duanın ve helallik alınmasından sonra Akın'ın cenazesi Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne götürüldü. Buradaki törene Maliye Bakanı Nabi Ağbal, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Ak Parti Milletvekili Metin Akgün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ile şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

TABUTA SARILI TÜRK BAYRAĞINI İSTEDİ

Şehidin annesi Hanife Acar, musalla taşında oğlunun tabutuna sarılarak, "Ben seni böyle mi görecektim? Meleğim canım. Güzel yavrum benim, yeşil gözlerine doyamadım ben. Sen bana nasıl bakıyorsun öyle, canım benim içim yanıyor. İçim sızlıyor. Güle güle meleğim canım oğlum. Senin yeşil gözlerine doyamadım. Nasıl kurban ettiler seni" diye gözyaşları döktü. Anne Acar, tabutun yanında bulunan komutana, "Oğlumun tabutundaki bu Türk bayrağını istiyorum. Oğlumun evinde Atatürk ve Türk bayrağı köşesi vardı. O çok severdi bayrağını ve Atatürk'" dedi. Komutan da, "Bu bayrağı size vereceğiz, merak etmeyin" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin eve gelmesi

-Annenin tabutu öpmesi

-Helallik istenmesi

-Cenazenin camiye gelişi

-Annenin tabut başında ağlaması

-Annenin komutandan bayrağı istemesi

-Oğlunun resimini öpmesi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/ÇORLU(Tekirdağ),() -

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