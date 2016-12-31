DHA YURT - Suriye'de Türk birliğine saldıran DEAŞ'a ağır darbe vuruldu

Suriye'de Türk birliğine saldıran DEAŞ'a ağır darbe vuruldu

MEHMETÇİĞİN KAHRAMANLIĞI

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın dün tank ve canlı bombalarla Türk birliğine düzenlediği saldırı püskürtüldü. Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki 2 asker saldırıda yaralanmalarına rağmen çatışmayı sürdürürken, aralarında DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Ensari'nin de bulunduğu 100'den fazla teröristi etkisiz hale getirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'de dün akşam saat 18.00 sıralarında terör örgütü DEAŞ militanları tarafından Özel Kuvvet Komutanlığı bünyesindeki Türk birliğine bomba yüklü ve zırhlı araçlar, yaya canlı bombalarla saldırı düzenlendi. Mehmetçik saldırıya anında karşılık verirken iki M60 tankı mevziden fırlayıp DEAŞ güçlerine ateşe başladı.

MEHMETÇİĞİN KAHRAMANLIĞI

Birer birer DEAŞ hedefleri vurulup saldırı püskürtülürken, iki tanktan biri isabet aldı. Tabur komutanının tankı terk edebileceklerini söylemesine rağmen teğmen ve astsubay top atışına devam ederek DEAŞ güçlerini engelledi.

Hemen ardından diğer tank gelerek vurulan tanka ateş desteği verdi. Bir süre sonra DEAŞ atışıyla isabet alan bu tankın komutanı astsubay da atışa devam ederek ilerledi.

İki tankın DEAŞ saldırısında 5 kez isabet almasına rağmen, Mehmetçik tankları terk etmeyip atışa devam ederek DEAŞ'ın bomba yüklü araçlarını, zırhlı araçlarını imha etti 100'den fazla militanı ölü ele geçti.

Bu arada önceki akşam hava saldırısında ölü ele geçen DEAŞ'ın Rakka'dan El Bab'a gönderdiği sözde emiri Ebu Husen Tunisi'den sonra, dünkü hava saldırısında da yine DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Ensari öldürüldü.

Görüntü Dökümü

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-(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER)

-EL BAB'TAKİ TÜRK ASKERLERİNDEN GÖRÜNTÜ

-OPERASYON HAZIRLIĞI

-DETAYLAR

Haber: KİLİS - ANKARA ()

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