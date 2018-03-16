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DHA YURT - STRATEJİK ÖNEME SAHİP MEYDANKİ VE BARAJ BÖLGESİ BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ 

Afrin bölgesinin en stratejik öneme sahip bölgesi olarak değerlendirilen ve bölgenin su, elektrik ihtiyacını karşılayan Meydanki Barajı'na şiddetli çatışmaların gölgesinde girildi. Muhabirinin de TSK desteğindeki ÖSO güçleri ile birlikte...

DHA YURT - STRATEJİK ÖNEME SAHİP MEYDANKİ VE BARAJ BÖLGESİ BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ 

Afrin bölgesinin en stratejik öneme sahip bölgesi olarak değerlendirilen ve bölgenin su, elektrik ihtiyacını karşılayan Meydanki Barajı'na şiddetli çatışmaların gölgesinde girildi. Muhabirinin de TSK desteğindeki ÖSO güçleri ile birlikte girdiği Meydanki bölgesinde hakimiyet tamamı ile sağlanarak terörist unsurlardan temizlendi.

ÖNCE MUHABBEBE KÖYÜ ALINDI
Afrin merkeze yönelik kuşatma operasyonları tüm hızıyla sürerken, TSK desteğindeki ÖSO güçleri de stratejik öneme sahip Meydanki Kasabası'na şiddetli çatışmaların gölgesinde girdi. ÖSO güçleri ile birlikte önce Meydanki Kasabası'nın hemen üst tarafında bulunan Muhabbebe Köyü'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Afrin'den kaçmayı başararak evlerine dönmeye çalışan sivil vatandaşların güvenliği nedeniyle, TSK Komando Birlikleri ve keskin nişancılarının desteğinde ÖSO son derece hassas bir operasyonla köye girdi. Köydeki terörist mevzileri havadan ve karadan sürekli olarak vurulurken, teröristlerin köyden kaçtığı anlaşıldı.
Ancak teröristler kaçarken bölgedeki tüm yollara ve birçok eve mayınlar ve el yapımı bombalarla tuzaklar kurdu. Teröristlerin, Muhabbebe Köyü girişinde kurdukları tuzakların patlaması sonucu 1 sivil vatandaş hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. 

MEYDANKİ'NİN ETRAFINDA BÜYÜK SİPERLER…
Meydanki Kasabası'nın girişlerini toprak yığınlarıyla  kapatan teröristlerin aynı zamanda tüm kasabanın etrafına büyük siperler kazdıkları görüldü. Meydanki'nin girişindeki engeller, kurşun geçirmez araçlar ile kaldırılırken, ÖSO güçleri de kasabaya çatışmalar ile girdi. 
Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonlar, Meydanki Kasabası ile Muhabbebe Köyünde akşam saatlerinde sonlandı. Meydanki Kasabası'nı kuşatan ÖSO güçleri, geceyi önemli noktalarda nöbet tutarak geçirdi. Sonraki gün ise kasabanın tüm mahallelerinde kontrol sağlandı. Bazı yollarda ve evlerde kurulan tuzaklar sonucu 1 ÖSO askeri hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı. 

TERÖRİSTLER SİVİLLERİ ZORLA AFRİN'E GÖTÜRMÜŞLER
Meydanki Kasabası'ndaki sivillerin evlerinden zorla çıkarılarak Afrin'e götürüldükleri de anlaşıldı. Kasabanın ele geçirilmesinin ardından Afrin istikametine doğru operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
Muhabbebe Köyü'ndeki çatışmalar
Meydanki Köyü'ndeki çatışmalar 
Meydanki Kasabası'nda sokaklardan görüntü
İrfan Sapmaz'ın anonsları
ÖSO askerleri

Haber-Kamera: İrfan SAPMAZ  / SURİYE ()
 

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