DHA YURT - Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri gözaltına alındı

SÖZCÜ GAZETESİ İZMİR MUHABİRİNİN EVNİDE ARAMA BAŞLADI

İZMİRLİ Gazeteci Gökmen Ulu (40) Sözcü Gazetesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında İzmir Bostanlı'daki evinde arama başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri Gökmen Ulu, Bostanlı'daki evinde arama başladı. Karşıyaka İlçesi 1811 Sokak 32 Numara'da eşi ve 12 yaşındaki oğluyla yaşayan Ulu için polisler saat 15.00'da geldi. Gözaltına alınacağı haberini sabah erken saatlerde gazetelerin haber portallarından öğrenen Ulu, polisleri apartmanın önünde basın mensuplarıyla birlikte beklerken yaptığı açıklamada, "Rüşdünü ispat etmiş gazeteciyim. Başımız dik anlımız ak. Biz gazeteciyiz. Evrensel meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı tertemiz yaşayan ve tertemiz ölecek olan gazeteciyiz. Eskiden şunu görüyorduk daha önceden, biz gazeteciler olarak, bizim mücadele ettiğimiz terör örgütlerinden FETÖ bu ülkeye büyük kötülükler yaptığında biz yıllar yılı bu haberlerin hakikatlerini yazdık. Biz yıllar yılı bu haberleri yapıyorduk. İnsanlar haklarında çıkan kararları yapılan haberlerden öğreniyordu" dedi. Yaklaşık iki saat apatmanın önünde duran Gökmen Ulu, daha sonra kendisine ulaşan "Gözaltı kararı yok" haberinin ardından evine çıktı.CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Musa Çam, Atila Sertel, Aytun Çıray, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) yöneticileri, Türkiye Gazeteciler Sendikasi İzmir şubesi yöneticileri eve gelerek Ulu'ya destek verdi. CHP'li Sındır, "Sözcü Gazetesi'ni FETÖ'yle aynı kefeye koymak bir ironinin göstergesi. Gökmen Ulu'nun FETÖ ile bir bağlantısının olması imkansız. Bizler de Sözcü Gazetesi'ni ve yazarlarını takip ediyoruz. Bu yapılanlar aslında Cumhuriyet'e yapılan saldırı özelliği tayıyor. Destek vermek için biz de buraya geldik" dedi.

TESLİM OLMAK İSTEDİ POLİS GÖNDERMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nun sürdürdüğü soruşturmada adı gözaltı listesinde olduğu söylenen Gökmen Ulu, saat 17.00'da yaptığı açıklamada kendisinin gözaltına alınmadığını, haberleri ihbar kabul ederek teslim olmak üzere İzmir Adliyesi'ne gideceği söyledi ve Avukatı Murat Ergün, CHP İzmir milletvekilleri ile birlikte arabayla yola çıktıktan kısa bir süre sonra polisler tarafından duruduldu. İzmir Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kendilerinin de Savcılık talimatını beklediklerini, talimat gelir gelmez evde arama ya da gözaltı işlemi yapacaklarını vurgulayarak, Gökmen Ulu'dan eve geri dönmesini istedi. Ulu, avukatı ile birlikte döndü.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'ndan gelen talimat doğrultusunda Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saat 18.00'da Gökmen Ulu'nun evini aramaya başladı.

Haber: İZMİR,()