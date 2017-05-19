GÖKMEN ULU, EVİNDEKİ ARAMANIN ARDINDAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri Gökmen Ulu, İzmir'in Karşıyaka İlçesi'ndeki evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. İzmir Emniyetine götürülen Ulu'nun, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Gökmen Ulu'nun polis aracına bindirilişinden görüntü
- Gökmen Ulu'ya destek verenlerden görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()