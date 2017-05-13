DHA YURT - Soma'da acının yıl dönümünde, yürekler birleşti (4)



ŞEHİT MADENCİLER İÇİN YÜRÜDÜLER

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin öldüğü facianın üçüncü yıldönümünde, bu yıl da yürüyüş düzenlendi. Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü önünde toplanan KESK, DİSK üyesi sendikalar, bazı sivil toplum kuruluşları ve aralarında CHP'nin de bulunduğu bazı partilerin temsilcilerinden oluşan yüzlerce kişi, madenci aileleri ve yakınlarına eşlik etti. Soma Beşyol Mevkii'ndeki Madenci Anıtı'na yürüyen gruba; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de destek verdi. "301 madencinin hesabı sorulacak", "Somalı uyuma madencine sahip" çık sloganları atıldı. Grup daha sonra kalabalık bir çevik kuvvet grubu eşliğinde Beşyol'dan Köylü Garajı'na geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan açıklamalarda olayların bir daha yaşanmaması ve davanın bir an önce sonuçlanması, ayrıca işletme sahiplerinin ceza almaları istendi. Gruplar daha sonra sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Görüntü Dökümü

------------------------

- Güvenlik önlemleri

- Yürüyüşten görüntüler

- Fenalaşan vatandaş

Haber: Şevket YILMAZ / SOMA (Manisa), ()