Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
Kars'ta 5 terörist öldürüldü
Kars'ta 5 terörist öldürüldü
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...

DHA YURT - Sivasta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

SİVAS'ın Zara İlçesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Zara İlçesi'ne bağlı Tepeköy, Kanlıarmut mevkisinde...

DHA YURT - Sivasta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

SİVAS'ın Zara İlçesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Zara İlçesi'ne bağlı Tepeköy, Kanlıarmut mevkisinde meydana geldi. Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'nden İzmir'e giden Reis Sosa yönetimindeki 74 AG 653 plakalı yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüsün altında sıkışan sürücü Reis Sosa hayatını kaybederken, yolculardan Seyfettin Ataş (55), Atilla Çetin (28) ve Nihat Ilık (46) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
Sürücü Sosa'nın cenazesi ise İmranlı Acil Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, Zara Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.
Jandarma olay yeri ekipleri otobüste bulunan bir cep telefonu buldu. Cep telefonunun kazada ölen sürücünün kardeşi Mesut Sosa'ya ait olduğu belirlendi. Uzun süre otobüsün içinde ve altında başka kimse olup olmadığına dair arama yapıldı. Yapılan telefon görüşmeleri sonrasında Mesut Sosa'nın otobüste olmadığı belirlendi.
İmranlı Belediye Başkanı Pehlül İşleyen de olay yerine gelerek jandarma ekiplerinden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Olay yerinden görüntüler
-Devrilen otobüsün görüntüsü
-Cenazenin götürülüşü
-Ekiplerin başka kişi olup olmadığı araştırmaları
-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ZARA(Sivas), ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314