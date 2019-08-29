DHA YURT - Sivas’ta HES kanalı patladı: Yol sular altında kaldı, yaralananlar var (1)

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi ile Suşehri ilçesi arasındaki D100 karayolu, Kelkit çayı üzerindeki HES kanalının patlaması üzerine sular altında kaldı. Bu sırada yoldan geçen 5 otomobil ile bir TIR sürüklenerek devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay sonucu ilk belirlemelere göre, yaralananlar olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden ilk görüntüler (cep telefonu)

Haber: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS