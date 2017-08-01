DHA YURT - Sivas'ta şehit acısı

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesinde teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Jandarma uzman çavuş Erkan Sakal'ın acı haberi memleketi Sivas'taki ailesine ulaştı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yerleştirilen el yapımı bombanın patlatılması sonucu yaralı kaldırıldığı hastanede şehit düşen askerlerden 27 yaşındaki Jandarma Komando Uzman Çavuş Erkan Sakal'ın acı haberi memleketine ulaştı. Sivas kent merkezindeki Fatih Mahallesi'ndeki baba evine giden yetkililer aileye şehit haberini verdi. Haberin duyulmasının ardından şehidin evi Türk bayrakları ile süslenirken, yakınları da taziye için eve gelmeye başladı. 2013 yılında uzman çavuş olan Sakal'ın 1 yıl önce Lice'deki 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı bünyesinde görev yapmaya başladığı öğrenildi. Sivaslı Turgut-Döndü Sakal Çiftinin 4 çocuğundan biri olan Erkan Sakal'ın 2015 yılının Haziran ayında Songül Sakal ile evlendiği, babası Turgut Sakal'ın ise 2009 yılında öldüğü belirlendi. Şehidin sosyal medya hesabından en son babalar günü ile ilgili duygulu bur paşlaşımda bulunduğu ve ''Usulca kutlayın Babalar Gününüzü. Baba hasreti çekenlere nispet yapar gibi değil. Usulca kıymetini bilerek'' yazdığı görüldü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş'un cenazesinin akşam saatlerinde kente getirilmesi ve yarın öğlen toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

-Evin önünden görüntüler

-Eve gelen askerler

-Ev easılan bayraklar

-Şehidin fotoları



Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()