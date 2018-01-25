DHA YURT - Sivas'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS'ta refüje çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halindeki sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GC 2623 plakalı otomobil kar yağışının de etkisi ile kontrolden çıkarak refüje çarptı. Savrulan otomobil yol üzerinde takla atarak ters döndü. Kazanan fark edilmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan Hasan Bircan (27), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı Bekir Hatipoğlu (35) ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesinde tedaviye alındı. Kazanın ardından yolun bir şeridi yaklaşık 2 saat boyunca ulaşıma kapatıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Bircan'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil de çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Ekiplerin yaptığı çalışmalar

-Otomobilin görüntüsü

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN / SİVAS,()