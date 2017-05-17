DHA YURT - Şırnak'ta yaralanan Uzman Çavuş şehit oldu (2)

CENAZESİ GETİRİLDİ

Şırnak'ta geçen pazartesi günü PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 2 silah arkadaşı ile birlikte yaralanan ve bu sabah tedavi gördüğü GATA'da şehit olan 3 çocuk babası 43 yaşındaki Musa Vuruşkan'ın cenazesi öğleden sonra uçakla Adıyaman Havaalanı'na getirildi.

Şehidin cenazesini havaalanında Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, protokol üyeleri ile şehidin babası Mehmet, annesi Hüsne, eşi Fatma ile yakınları karşıladı. Türk bayrağına sarılı tabutun uçaktan indirilişi sırasında fenalaşan şehit babası Mehmet Vuruşkan'ı elinden tutan Vali Abdullah Erin, teselli etti. Bu sırada fenalaşan şehit uzman çavuşun amcası Cafer Vuruşkan'a da hazır bekletilen sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Havaalanından, Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürülen şehit uzman çavuş Musa Vuruşkan'ın cenazesi yarın Hamzalar Köyü'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Havaalanı

- Şehit yakınları

- Şehit cenazeleri indirilmesi

- Cenaze tabutta cenaze aracına götürülmesi

- Yakınlarının fenalık geçirmesi

- Vali Erin'in şehit babası Mehmet Vuruşkan'ın elini bırakmaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN, ()