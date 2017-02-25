DHA YURT - Şırnak'ta Tanin Tanin dağlarında 3 metre kalınlıktaki kar ile mücadele

KIŞ Mevsiminin çok çetin geçtiği ve kar kalınlığının yüksek kesimlerde 3-4 metreyi bulduğu Şırnak'ta Büytüşşebap ile Uzungeçit beldesi arasında ulaşamı sağlayan ve Tanin Tanin dağlarından geçen karayolunu yer yer 3 metre kalınlığındaki kardan temizlemek ve yolu açık tutmak isteyen ekipler olağanüstü bir mücadele veriyor. Geçmiş yıllarda aylarca kardan dolayı kapalı kalan Beytüşşebap-Uzungeçit beldesi yolu bu yıl 25 kilişik ekibin 5 iş mikanası ile yaptığı çalışmalarla açık tutulmaya çalışılıyor.

Şırnak'ta yaşanan kötü hava koşulları kış mevsimlerinde kar yağışı ile birlikte bir çok yerleşim biriminin dünya ile bağlantısını keserken, Beytüşşebap ile Uludere ilçesi arasındaki Tanin Tanin dağlarında bulunan Beştüşşebap7a bağlı Uzungeçit beldesinin yolunun kapanmaması için ekepler canla başla çalışıyor. Tanin Tanin dağlarının zirvesinden geçen ve açık olduğunda 3 saatlik yolu 30 dakikaya indiren yolu açık tutmak için karayollarından 25 kişilik ekip, kötü hava koşallarına rağmen gece gündüz çalışıyor. Yer yer kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu yolu açmak için çalışan ekipler, geçmişte aylarca kapalı kalan Uzungeçit yolunu açtıklarında rahat bir nefes alırken, ekiplerin karla mücadelesinde oluşan görüntüler bazen söze gerek bıraktırmıyor.

Karayolları ekiplerinin başında bulunan şube şefi Musa Aykut, Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü 95'inci şube ekipleri olarak 3 gün gece gündüz çalışarak Uzungeçit yolunu açtıklarını belirterek, 4 aydır bölgede görevlendirildiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uzungeçit yolu açma çalışmaları

-3 metre kalınlığındaki kardan yol açmaya çalışan ekipler

-Açıldıktan sonra tüneli andıran yoldan görüntüler

-Ekiplerin çalışmalarından detaylar

-Şube şefi Musa Aykut'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP,(Şırnak),()-



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