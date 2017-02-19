DHA YURT - Şırnak'ta korkutan deprem

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; merkez üssü Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde Richter ölçeğine göre saat 20.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin Beytüşşebap'tan da hissedildiği öğrenildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü de Beytüşşebap olarak açıkladı.

Haber: ŞIRNAK,()