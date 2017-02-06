DHA YURT - Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Silopi’de, PKK terör örgütünün Kuzey Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Haber: ŞIRNAK ()
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Silopi’de, PKK terör örgütünün Kuzey Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Haber: ŞIRNAK () ==============================
06 Şubat 2017 Pazartesi 18:22
Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Silopi’de, PKK terör örgütünün Kuzey Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Haber: ŞIRNAK ()
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