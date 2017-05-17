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DHA YURT - Şırnak Bestler Dereler'deki  operasyonda 2 bin uçaksavar mühimmatı ele geçirildi 

  Şırnak Bestler Dereler'deki operasyonda  16-17 Mayıs tarihlerinde 2 bin uçaksavar mühimmatı bin  bixi mühimmatı 20 havan mühimmatı 20 Roketatar mühimmatı 2 el yapımı patlayıcı  düzenegi 5 sığınak ve mağara bulundu, mühimmat...

DHA YURT - Şırnak Bestler Dereler'deki  operasyonda 2 bin uçaksavar mühimmatı ele geçirildi 

 


Şırnak Bestler Dereler'deki operasyonda  16-17 Mayıs tarihlerinde 2 bin uçaksavar mühimmatı bin  bixi mühimmatı 20 havan mühimmatı 20 Roketatar mühimmatı 2 el yapımı patlayıcı  düzenegi 5 sığınak ve mağara bulundu, mühimmat ve sığınaklar imha edildi. 

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk Operasyonu'nun ikinci safhası 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasında, Çakırsöğüt 1'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nın katılımı ile 08 Mayıs'ta Hava Hücum Harekatı ile başlatıldı.  Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada operasyonda  19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında  29 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda komando birlikleri tarafından  16-17 Mayıs tarihlerinde yapılan temas araması sırasında  ise  2 bin uçaksavar mühimmatı bin  bixi mühimmatı 20 havan mühimmatı 20 Roketatar mühimmatı 2 el yapımı patlayıcı  düzenegi 5 sığınak ve mağara tespit edildi.  Mühimmat ve sığınaklar imha edildi. 


Haber: ŞIRNAK,() 


 

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