DHA YURT - Şırnak Bestler Dereler'deki  operasyonda 2 bin uçaksavar mühimmatı ele geçirildi 



Şırnak Bestler Dereler'deki operasyonda 16-17 Mayıs tarihlerinde 2 bin uçaksavar mühimmatı bin bixi mühimmatı 20 havan mühimmatı 20 Roketatar mühimmatı 2 el yapımı patlayıcı düzenegi 5 sığınak ve mağara bulundu, mühimmat ve sığınaklar imha edildi.

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk Operasyonu'nun ikinci safhası 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasında, Çakırsöğüt 1'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nın katılımı ile 08 Mayıs'ta Hava Hücum Harekatı ile başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada operasyonda 19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında 29 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda komando birlikleri tarafından 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılan temas araması sırasında ise 2 bin uçaksavar mühimmatı bin bixi mühimmatı 20 havan mühimmatı 20 Roketatar mühimmatı 2 el yapımı patlayıcı düzenegi 5 sığınak ve mağara tespit edildi. Mühimmat ve sığınaklar imha edildi.



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