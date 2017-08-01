DHA YURT - Şirince'de yıkım hazırlığı

İZMİR'in Selçuk İlçesi'ne bağlı olan ve 1986 yılında doğal sit alanı ilan edilen Şirince Mahallesi'nde, o tarihten sonra yapılan veya tadilattan geçirilen evler yıkım kararıyla karşı karşıya kaldı. Selçuk Belediyesi yetkilileri, bugün Şirince'ye gelerek, mahallenin girişinde bulunan kulübenin kaldırılmasını istedi. Ayrıca Zeytinli Konak Butik Oteli'nin terasının da sahibi tarafından yıkılması bekleniyor.

Selçuk'un Şirince Mahallesi, 1986 yılında doğal sit alanı ilan edildikten sonra 1997 yılında 3. derece doğal sit alanı statüsüne alındı. Sit alanı ilan edilen Şirince'de bu tarihten sonra yapılan evleri ya da eski evlerde yapılan tadilatları kaçak sayan İl Özel İdaresi, bu tip binalar için 2010 ve 2011 yıllarında yıkım kararı aldı. Ancak o dönemde kararın uygulanması ertelendi. Kararların üzerinden 6 yıl geçtikten sonra Şirince yıkım kararının uygulanmasıyla karşı karşıya kaldı. Selçuk Belediyesi yetkilileri zabıta ekipleri ile birlikte bugün sabah saatlerinde Şirince'ye geldi. Yıkım tebligatı yapılan mekanlara gelen ekipler, buraların boşaltılması ve yıkımı için takip başlattı.

Teras katı kaçak sayılan ve bu alanın yıkımı söz konusu olan Zeytinli Konak Butik Otel'in işletmecisi Pınar Kızıl, binanın 1980 yılında yapıldığını belirterek, "Kot farkından dolayı bodrum olan katı 1. kat saydıkları için anıtlar kurulu 2005 yılında buranın 3. kat olduğuna ve yıkımına karar veriliyor. Davalar açılıyor ama mahkeme sürecini iyi takip edemediğimiz için yıkımına karar veriliyor. 2010 yılından sonra alınan bu yıkım kararları için 2011 yılında zamanın Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıkımların durdurulması ve çözüm üretilmesiyle ilgili karar almıştı. Fakat aradan 6 yıl geçtikten sonra yıkım kararı şu an gündemde. Sadece bizim binamızda değil 100'ün üzerinde bina hakkında yıkım kararı var. Eski Rum evleri izinsiz tadilat gördüğü için yıkım kararları var. Yıkım olursa köyümüz turizm anlamında, prestij anlamında değer kaybedecektir. Biz kalıcı çözümler üretilmesini istiyoruz" dedi.

Yıkım kararının yürütmesinin durdurulması için İzmir İdare Mahkemesi'nde açtıkları davanın devam ettiğini belirten Kızıl, henüz süreç devam ederken yıkım karırının uygulanmak istendiğini belirtti.

Kulübesinin kaldırılması kararı olan otopark işletmecisi Tekin Karadağ ise "2013 yılından beri burayı açık otopark olarak çalıştırıyorum. Burası benim tapulu mülküm. İzmir İl Özel İdaresi benden bir takım işlemleri yapmamı istedi. Gereklerini yaptım marjinal alan olduğu için tarımdan çıkarıldı. Burada 3 adet zeytin ağacı vardı. 2013 yılında otopark ruhsatı aldım. Benden 9 metrekarelik bir kulübe yapmamı istediler. 1 Nolu Koruma Kurulu, imar olmadığı gerekçesiyle kulübenin kaldırılmasına karar verdi" diye konuştu.

Belediye yetkililerinin ve Şirincelilerin bekleyişi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şirince köyünden görüntüler

- Pınar Kızıl ile röp

- Tekin Karadağ ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Timur TARLIĞ / İZMİR, ()

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