DHA YURT - Sinop'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi

SİNOP'un Saraydüzü İlçesi'nde yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Kaza bu sabah Sİnop'un Saraydüzü İlçesi ile Çorum'un Kargı İlçesi yakınlarında meydana geldi. Sinop'a gitmekte olan yolcu otobosü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Bölgeye, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşımın güçlükle sağlandığı ifade edildi.