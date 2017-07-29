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DHA YURT - Sınır kapılarında gurbetçi ve TIR yoğunluğu

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda izinlerini anavatanda tamamlayan gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönmesi ve ihracat yükü taşıyan TIR'ların yoğunluğu yaşanıyor. TIR kuyruğu Kapıkule'de...

DHA YURT - Sınır kapılarında gurbetçi ve TIR yoğunluğu

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda izinlerini anavatanda tamamlayan gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönmesi ve ihracat yükü taşıyan TIR'ların yoğunluğu yaşanıyor. TIR kuyruğu Kapıkule'de 14, Hamzabeyli'de 9 kilometreye ulaştı.
Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ile Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda bugün anavatanda izinlerini tamamlayan gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere karayolu ile dönenler ile ihracat yükü taşıyan TIR'ların yoğunluğu yaşanıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda izinlerini dönen gurbetçiler ülkelerine dönerken, bir yandan da anavatanda izinlerini geçirmek için gelen gurbetçiler yoğunluk oluşturuyor. Yetkililer, gurbetçilerin giriş ve çıkışlarında sorun yaşanmadığını belirterek, 12 peronda işlemlerin 24 saat devam ettiğini belirtti.
Avrupa ülkelerine ihracat yükü taşıyan TIR'lar ise Kapıkule Sınır Kapısı'nda 14, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 9 kilometre kuyruk oluşturdu. Sürücüler sınır kapılarında saatlerce beklerken, sorunların çözülmesini istedi. Yetkililer, kuyruğun Bulgaristan tarafında işlemlerin yavaş yapılmasından kaylaklandıgını belirtti.

Görüntü Dökümü
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Hamzabeyli'de TIR kuyruğu
kuyruktan detaylar
Kapıdan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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