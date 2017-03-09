DHA YURT: SİLOPİ' DEKİ BİR EVİN BODRUMUNDA PKK CEPHANELİĞİ BULUNDU

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'ndeki bir evin bodrum katında PKK'ya ait silahların olduğu yönündeki ihbar üzerine, güvenlik güçlerinin sözkonusu eve düzenlediği operasyonda, evin bodrum katındaki özel bölmede, bixi, roketatar, uzun namlulu silah, anti tank mayınları, roketatar mühimmatı, el bombası, roket sevk fişekleri ve bomba atar silahları, telsizler ile örgütsel döküman ve mühimmat bulundu.Silopi'deki evin bodrum katındaki özel bölmede bulunan silah ve mühimmatlar ile ilgili Şırnak Valililiği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Silopi İlçesi'nde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce Barbaros mahallesinde bir evin bodrumunda özel bir bölmede PKK/KCK Terör Örgütü tarafından gizlenmiş; 2 adet Bixi Otomatik Tüfek, 5 adet Roket Atar Silahı (RPG7), 6 adet AK-47 Uzun namlulu silah, 3 adet Anti Tank Mayını, 29 adet Roket Atar mühimmatı, 25 adet Luncher, 9 adet Luncher yuvası, 22 adet El Bombası, 17 adet El Bombasına ait fünye, 33 adet Roket sevk fişeği, 1 adet 40mm çapında bomba atar silah, 6 adet Cep telefonu, 9 adet Telsiz, 1 adet Dürbün, 1 adet Telsiz şarj aleti, 5 adet Telsiz bataryası, 1 adet Akü, 9 adet Duracell pille hazırlanmış düzenek, 10 adet uzaktan kumandalı anahtar sistemi, 4 adet uzaktan kumandalı ateşleyici sistem, 10 adet Alphe Free uzaktan kumandalı anahtar sistemi ve bunlara ait 2 adet uzaktan kumanda, 4 adet Duracell pil, 1 adet Gaz maskesi filtresi, 41 adet AK-47 Şarjörü, 8 adet Bidon içerisinde 3000 adet muhtelif çaplarda fişek, çok miktarda tıbbi malzeme ve elektrikli kapsül ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

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Silahların bodrum katı özel bölmesinden çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()-

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