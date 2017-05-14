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DHA YURT: Silopi'de 2 çocuğunu kaybeden anne, Anneler Günü'ne göz yaşları içinde girdi

 ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde polis panzerinin evlerine çarpması sonucu hayatlarını kaybeden Muhammed ve Furkan kardeşlerin annesi Nesima Yıldırım, anneler gününü buruk geçirdi.  3 Mayıs Günü günü Şırnak'ın Silopi ilçesi Karşıyaka...

DHA YURT: Silopi'de 2 çocuğunu kaybeden anne, Anneler Günü'ne göz yaşları içinde girdi

 ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde polis panzerinin evlerine çarpması sonucu hayatlarını kaybeden Muhammed ve Furkan kardeşlerin annesi Nesima Yıldırım, anneler gününü buruk geçirdi.  3 Mayıs Günü günü Şırnak'ın Silopi ilçesi Karşıyaka Mahallesi 715'inci sokağa giren polis panzeri Mesut Yıldırım’a ait evin duvarına çarparak Muhammed ile Furkan kardeşlerin ölümüne neden olmuştu. O günden bugüne kadar çocukların acısını yaşayan anne Nesima Yıldırım, anneler gününü buruk geçirdi. Tek teselli ikiz kızları Ayşenur Şinda, Fatmanur Dilda ile bebekleri Hakan olan anne Nesima, üzerindeki şokun etkisini bir türlü atlatamadığını söyledi. Kolunda serum kelebeği ile dolaşan anne Nesima, yakınlarının yardımı ile güçlükle ayakta durabiliyor. Gözlerinin önünde can veren çocuklarını her hatırladığında gözyaşlarını tutamayan anne Nesima Yıldırım sorumluların cezalandırılmasını istedi.
Silopi Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi Müdürü Aylin Ökten, Yıldırım ailesini evinde ziyaret ederek anne Nesima Yıldırım'ın anneler günü kutladı. Üzüntülerini paylaştıklarını dile getiren Aylin Ökten anne Yıldırım'a sarılarak teselli etmeye çalıştı.


Görüntü Dökümü:
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- Mesut Yıldırım’ın evinden görüntü
- Aylin Ökten’in anneye sarılması
- Baba Mesut Yıldırım
- Annenin gözyaşları
- Ailenin diğer çocukları
- Annenin kolundaki serum başlığı
- Panzerin çarptığı yere asılan branda 

Haber - Kamera:Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ,(Şırnak),() -

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