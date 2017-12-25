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DHA YURT - Silikozis hastalığı Karlıova'da bir can daha aldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde yaşayan silikozis hastası Faysal Demir (36), tedavi gördüğü hastande yaşamını yitirdi. Demir'in ölümüyle, Karlıova'da son 13 yılda bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı...

DHA YURT - Silikozis hastalığı Karlıova'da bir can daha aldı


BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde yaşayan silikozis hastası Faysal Demir (36), tedavi gördüğü hastande yaşamını yitirdi. Demir'in ölümüyle, Karlıova'da son 13 yılda bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 17'e yükseldi.
İstanbul'da çalıştığı, 'merdiven altı' tabir edilen kaçak atölyelerde kot taşlama işi nedeniyle silikozis hastalığına yakalanan Faysal Demir, bir süredir tedavi gördüğü Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi. Evli ve 5 çocuk babası Demir'in ölümüyle Karlıova'da son 13 yılda bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 17'e yükseldi. İlçede, Faysal Demir'in 2 kardeşinin de aralarında bulunduğu 110 kişinin halen silikozis hastalığıyla mücadele ettiği belirtildi.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Demir'in cenazesinin Erzurum'dan bugün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyüne getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-ARŞİV
-Faysal Demir'in hastanede tedavi görürken görüntüleri 


Haber-Kamera; KARLIOVA (Bingöl), ()- 

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