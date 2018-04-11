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DHA YURT - Silahlı saldırıya uğrayan genç, öldü

ADANA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Gökay Tunç (19), hayatını kaybetti. Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre,...

DHA YURT - Silahlı saldırıya uğrayan genç, öldü

ADANA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Gökay Tunç (19), hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gökay Tunç, evinin yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tunç, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Mahalledeki arkadaşları tarafından otomobil ile yakındaki bir tıp merkezine götürülen Tunç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, cinayet silahına ait 10 adet boş kovan buldu.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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- Polisin olay yeri inceleme çalışması
- Yerdeki mermi kovanları
- Olay yerine emniyet şeridi çekilmesi
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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