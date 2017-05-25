DHA YURT: SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN BAŞHEKİM GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesindeki makamında dün uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Başhekimi Prof.Dr. Muhammed Sait Belirgen için görev yaptığı hastanenin morgu önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törenden önce öğrenciler, doktorlar, hemşire ve hastane çalışanlarından oluşan yüzlerce kişi, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Muhammet Sait Belirgen'e yapılan saldırıyı kınayarak, açtıkları döviz ve pankartlarla polikiniklerden törenin düzenlediği morga kadar yürüdüler. Fırat Üniversitesi Hastanesindeki makamında dün uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Hastane Başhekimi Prof.Dr. Muhammed Sait Belirgen için bugün görev yaptığı hastanenin önünde tören düzenlendi. Törenden önce sabah saatlerinde hastanenin polikliniği önünde toplanan Tıp fükültesi öğrencileri, doktorlar, hemşire ve hastane çalışanlarından oluşan yüzlerce kişi, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Belirgen'e yapılan saldırıyı kınayarak, açtıkları döviz ve pankartlarla polikiniklerden törenin düzenlediği morga kadar yürüdüler. Hastane morgu önünde Prof.Dr.Muhammed Sait Belirgen için düzenlenen törene, Milli Savunma Bakan Yardmcısı Şuay Alpay, Vali Murat Zorluğlu, Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Başsavcı Habip Korkmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kutbettin Demirdağ, hastanede çalışanları ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kutbettin Demirdağ,

çeyrek asırlık bir arkadaşını kaybettiğini belirterek, "Adam gibi adamdı, kimseye borcu yoktu. Üniversiteyi çok iyi bir şekilde yönetiyordu. Alacağı olan varsa ben kefilim"dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Belirgen'in naaşı Üniversite kampüsü içerisinde bulunan Camiye götürdü. Tören sırasında bazı hastane çalışanlarının gözyaşlarını tutumadığı görüldü. Burada kılınacak öğle namazının ardından Belirgen'in canazesi, Harput Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Görünt Dökümü:

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-polikiniklerin önünde toplanan kalabalık

-Yürüyüşten görüntü

-Hastana önünde ağlayanlar

-Morgun önünden görüntü

-Uğurlama törenine katılanlar

-Rektörün konuşması

-Cenazenin morgtan alınıp cenaze aracına bindirilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()