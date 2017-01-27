DHA YURT - Şike Davası' hakimi Mehmet Ekinci, Yalova'da yakalandı (3)

KAYINPEDERİNİN EVİNDE YAKALANDI

'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının aranan hakimi Mehmet Ekinci'nin Yalova'da kayınpederinin evinde yakalandığı ortaya çıktı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün oluşturduğu özel ekip, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Mehmet Ekinci'nin, Yalova'daki lüks bir sitede oturan kayınpederinin evine geldiğini saptadı. Buraya yapılan operasyonda yakalanan Ekinci, Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemlerin tamamlanmasının ardından Mehmet Ekinci, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Mehmet Ekinci hakkında iki ayrı davadan, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından yakalama kararı bulunuyordu. Tanınmamak için bıyık bırakan ve sürekli kılık değiştiren hakim Mehmet Ekinci'nin yakalanmasıyla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada, "Aranan Mehmet Ekinci'nin yakalanması için özel ekip oluşturduk. Kendisinin tanınmamak için sürekli kılık değiştirdiğini tespit ettik" denildi.

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Haber: SÜHEYLA GÖZDERELİLER / YALOVA, ()