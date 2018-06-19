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DHA YURT - Siirt'te mayınlı tuzak: 1 şehit, 2 yaralı

SİİRT'in Eruh İlçesi'ne bağlı Dağdöşü Köyü kırsalında devriye görevindeki askeri araç daha önceden PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayına çarptı. Mayının infilak etmesi sonucu, yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 askerden biri...

DHA YURT - Siirt'te mayınlı tuzak: 1 şehit, 2 yaralı

SİİRT'in Eruh İlçesi'ne bağlı Dağdöşü Köyü kırsalında devriye görevindeki askeri araç daha önceden PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayına çarptı. Mayının infilak etmesi sonucu, yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 askerden biri şehit oldu.
Eruh'ta Dağdöşü Köyü kırsalında devriye görevindeki askeri araç teröristlerce daha önceden yola döşenen mayına bastı. Mayının infilak etmesi sonucu, araçta bulunan 3 uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralılar askeri helikopterle Siirt 3. Komando Tugayı'na getirildikten sonra ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yaralı askerlerin hastaneye getirilmesi
Haber-Kamera: Turan KOYUNCU / SİİRT,()

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