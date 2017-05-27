DHA YURT - Siirt Eruh'ta çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

SİİRT'in Eruh İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Eruh İlçesi'nin Çırav Dağı bölgesindeki operasyon yapan güvenlik güçleri dün akşam saatlerinde Akmeşe Mevkii'nde bir grup teröristle karşılaştı ve çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, helikopterle Siirt'e getirilerek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bölgeye sevk edilen takviye birliklerin de katılımıyla, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber: SİİRT,()

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