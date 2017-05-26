DHA YURT - Siirt Eruh'ta çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

SİİRT'in Eruh İlçesi Çırav Dağı bölgesinde operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 1 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Eruh İlçesi Çırav Dağı bölgesindeki Akmeşe mevkiinde operasyon halinde bulunan güvenlik güçlerine akşam saatlerinde, teröristler tarafından ateş açıldı. Güvenlik görevlilerinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, ilk ateşle birlikte bir güvenlik görevlisi şehit oldu, 1 güvenlik görevlisi de yaralandı. Şehit ve yaralı güvenlik görevlisi, helikopterle çatışma bölgesinden alınarak, Siirt Devlet Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi. Kaçmaya çalışan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgeye takviye kuvvetler sevkedilirken, teröristlerin kaçış güzergahları da havadan helikopterler tarafında yoğun bombardıman altına alınıyor. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.



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