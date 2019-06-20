DHA YURT - Sığınma evine giden kadın, ailesi tarafından otobüsten indirildi, darbedilip, yerde sürüklendi (2)- Yeniden

AKSARAY'da, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle Mersin'deki sığınma evine gitmek isteyen Kadriye S.'nin bindiği otobüs, eşi ve ailesi tarafından otomobille önü kesilerek durduruldu. Otobüse binen ağabeyleri A.Ç. ve S.Ç. tarafından darbedilen Kadriye S., daha sonra zorla otobüsten indirilip, dakikalarca saçından tutularak yerde sürüklendi. Ailesi tarafından zorla bindirildiği otomobille kaçırılmak istenen Kadriye S., ihbar üzerine olay bölgeye gelen polis tarafından kısa sürede kurtarıldı. Kadriye S., koruma altına alınırken, 6 kişi ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden eşi İ.S., "Neden yaptınız?" sorusu üzerine, "Karım değil mi?" diye cevap verdi.

Ankara'da oturan üç çocuk annesi Kadriye S. (32), eşi İ.S. (34) ile yaşadığı sorunlar nedeniyle evi terk edip, Mersin'deki sığınma evine gitmek için yolcu otobüsüne bindi. İddiaya göre Kadriye S.'nin bindiği otobüsün plakası alan eşi ve genç kadının kardeşleri otomobille yola çıktı. Kadriye S.'nin seyahat ettiği otobüsün önü, Aksaray'da ailesinin içinde bulunduğu 06 BFJ 470 plakalı otomobil tarafından durduruldu. Otomobilden inen ağabeyleri A.Ç. ve S.Ç., otobüse binerek, Kadriye S.'nin yanına gitti.

SAÇINDAN SÜRÜKLENEREK OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ

Otobüsteki yolcuların endişeli bakışları içerisinde araca binen A.Ç. ve S.Ç., iddiaya göre, Kadriye S. ile konuşarak eve geri dönmesini istedi. Kadriye S., ağlayarak dönmek istemediğini söyledi. Bu sırada zorla otobüsten indirilmek istenen Kadriye S.'nin kardeşlerine diğer yolcular tepki gösterip, engellemeye çalıştı. Ancak, sözlü tartışmanın ardından yolcular müdahale edemedi. Ardından Kadriye S.,yolcuların dehşet dolu bakışları arasında ağabeyi A.Ç. tarafından yumruk ve tokat darbeleri ile darbedildi. Çığlık atan genç kadın yolculardan polisi aramalarıni istedi. Yaşanan arbedenin ardından Kadriye S., direnmesine rağmen ağabeyleri A.Ç. ve S.Ç. tarafından saçından sürüklenerek otobüsten indirildi.

Yerde sürüklenerek otomobile bindirilmek istenen Kadriye S.'nin direnmesi üzerine aile bireylerinden ablası S.E., eniştesi E.E., yengesi M.Ç. ve eşi İ.S. de genç kadını, vücudunun farklı yerlerinden iterek zorla otomobile bindirdi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Otobüsteki yolcuların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, plakasını aldıkları otomobili olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta önünü keserek durdurdu. Polis, otomobilden indirdiği Kadriye S. ile konuştu. Kadriye S., ailesinden şikayetçi olmadı. Ağabeyleri, ablası, eniştesi ve eşi ise gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan, olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından genç kadının kurtarıldığını, şüphelilerin yakalandığını, araca el konulduğu açıklamasında bulundu.

'NAMUSUMUZ İÇİN YAPTIK''

Gözaltına alınan şüphelilerden yenge M.Ç., kendisini gazetecilerin çektiğini görünce yanındakilere ''Kafanız dik olsun. Namusumuz için yaptık'' dedi. Gazetecilerin 'Neden yaptınız?' sorusu üzerine eşi İ.S. de 'Karım değil mi?' diye cevap verdi. Ağabeyi A.Ç. de kardeşi olduğunu belirtirken, eniştesi İ.S.'yi işaret ederek ''Onun da karısı'' dedi. Diğer ağabeyi S.Ç. de ''Benim de kardeşim. Allah'a şükür başımız dik” dedi.

Kadriye S., koruma altına alınırken, şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi

- Ağabeyi M.Ç.'nin konuşması

- Eşi ve diğer ağabeyinin konuşması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY ()

