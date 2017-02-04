DHA YURT - Sigara içtiği için yatağından döverek uyandıran babasını av tüfeği ile vurarak öldürdü

KONYA’da 19 yaşındaki Mehmet Batuhan Avcı sigara içtiği iddiası ile akşam sopa ile döverek evden kovan, sabah da kendisini evde görünce yine sopa ile döverek uyandıran babası 51 yaşındaki Musa Avcı’yı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra başka bir odaya giderek oturan Batuhan Avcı, ailesinin eve çağırdığı polislere teslim oldu.

Olay saat 08.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Melikşah Mahallesi’nde meydana geldi. Bir oto tamircisinde işçi olarak çalışan 19 yaşındaki Mehmet Batuhan Avcı iddiaya göre dün akşam sigara içtiği bahanesiyle işsiz olan babası 51 yaşındaki Musa Avcı ile tartıştı. Tartışma sırasında baba Avcı, sopa ile oğlu Batuhan’ı döverek evden gitmesini istedi. Baba Avcı kendi odasına gidip yatarken, kovulan Mehmet Batuhan Avcı ise anne ve erkek kardeşinin iknası ile evde kaldı.

Sabah uyandığında evden kovduğu oğlu Batuhan’ı yatağında gören baba Musa Avcı sinirlendi. İddiaya göre sürekli evde bulundurduğu sopayı olan Musa Acvı, oğlunu döverek yatağından uyandırdı. Büyük şaşkınlık yaşayan Batuhan babasından kurtulmaya çalışırken evdeki ruhsatsız av tüfeğini aldı. Tüfeği babasına doğrultan Batuhan Avcı, iddiaya göre ‘Yeter. Dur artık.’ şeklindeki uyarılarına rağmen üzerine gelen babası Musa Avcı’ya ateş etti. Göğsünden vurulan Musa Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Babasını öldürdükten sonra evdeki başka bir odaya geçerek oturan Batuhan Avcı, anne ve erkek kardeşinden polis çağırmasını istedi. Batuhan Avcı, bir süre sonra olay yerine gelen polislere teslim oldu.

Gözaltına alınan Batuhan Avcı’nın polise verdiği ilk ifadesinde babasının sürekli kendisine ve ailesine eziyet ettiğini ileri sürerek, ‘’Babam ile dün akşam sigara içtiğim için tartıştık ve beni evden kovdu. Ama ben ailemin iknası ile gitmedim. Sabah da ben uyurken sopa ile beni dövmeye başladı ve bu olay yaşandı. Babam bana, kardeşime ve anneme sürekli eziyet ediyordu. Evdeki sopa ile sürekli bizi dövüyordu.’’ dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinin görüntüsü

-Polis ve sağlık ekiplerinin apartmana girmesi

-Polise teslim olan Batuhan'ın evden çıkarılması

-Evden detay

-Batuhan'ın asayiş şube müdürlüğüne getirilmesi

-Ölen baba Musa Avcı'nın vesikalık fotoğrafı

Haber: Tolga YANIK Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, ())

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