DHA YURT - Seyir halindeki otomobilden atlayan genç kız ağır yaralandı

KONYA'da 18 yaşındaki Havva Korucu, iddiaya göre ailesi tarafından sevdiği kişiye verilmediği için seyir halindeki otomobilden atlayarak ağır yaralandı.

Olay, saat 02.45 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Demirel, eşi Seher Demirel ve Havva Korucu Meram ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nden kent merkezine gitmek için 06 JN 540 plakalı otomobil ile yola çıktı. Arka koltukta tek başına oturan Korucu, bir anda kapıyı açıp seyir halindeki otomobilden atladı. Yola düşen ve ağır yaralanan Korucu için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havva Korucu sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Korucu'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Korucu'nun, ailesi tarafından sevdiği kişiye verilmediği için arabadan atladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri detay

- Yaralının hastaneye getirilişi

- Hastane detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()