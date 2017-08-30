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DHA YURT - Serinhisar'da şiddetli yağmur, sel ve heyelana neden oldu

DENİZLİ'nin Serinhisar İlçesi'nde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur ve dolu, sele ve heyelana neden oldu. Serinhisar'da, bugün saat 18.00 sıralarında başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli...

DHA YURT - Serinhisar'da şiddetli yağmur, sel ve heyelana neden oldu

DENİZLİ'nin Serinhisar İlçesi'nde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur ve dolu, sele ve heyelana neden oldu.
Serinhisar'da, bugün saat 18.00 sıralarında başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış, sele neden oldu. Sel suları dağlık alandan kopardığı büyük kaya parçaları ve toprağı Pınarcık Mahallesi'ne taşıdı. Sel araçları önüne katıp sürüklerken, yaklaşık 40 ev ve işyerini su bastı. Araçlar hasar gördü. İlçe yakınlarından geçen Denizli-Antalya karayolu da heyelan nedeniyle kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ve itfaiye ekipleri ilçeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre bölgede can kaybı yaşanmazken, yapılan temizlik çalışmalarının ardından Denizli-Antalya karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı.
Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

BAŞKAN KOBAŞ VATANDAŞLARLA TARTIŞTI
Bölgeye incelemelerde bulunan Serinhisar Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Kobaş'a vatandaşlar tepki gösterdi. Başkan Kobaş ile vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bunun üzerine Kocabaş, bölgeden ayrıldı.
Bölgede belediye ve itfaiye ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Afetten görüntü
- Çevredeki vatandaşların Serinhisar Belediye Başkanıyla tartışmasından görüntü
- Sürüklenen araçlardan görüntü
- Çalışmalardan görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / Denizli, ()
 

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