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DHA YURT - Şemdinli'de polis kalekoluna taciz ateşi 

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı  Altınsu köyünde yapımı süren polis kalekoluna PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı. Şemdinli...

DHA YURT - Şemdinli'de polis kalekoluna taciz ateşi 

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı  Altınsu köyünde yapımı süren polis kalekoluna PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.
Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Altınsu köyü Elde Mahallesi'nde halen yapımı devam eden polis kalekoluna dün saat 23.30 sıralarında bir grup PKK'lı terörist tarafından taciz ateşi açıldı. Taciz ateşine kalekolda bulunan nöbetçiler tarafından anında karşılık verildi. Saldırıda bulunan teröristler gecenin karanlığından yararlanarak kaçtı. Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Haber:ŞEMDİNLİ (Hakkari), ()
 

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