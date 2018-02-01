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DHA YURT - Şemdinli'de PKK'dan havanlı saldırı: 2 şehit, 2 yaralı (3)

ŞEHİT 3 ASKER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI Hakkari'nin Çukurca ilçesi ile Kuzey Irak'ın Kani Rash bölgelerinde, PKK’lı teröristlerin roketatarlı ile Çukurca ilçesindeki Güvendağı üs bölgesine yine PKK’lı teröristlerin roketatarlı saldırısında...

DHA YURT - Şemdinli'de PKK'dan havanlı saldırı: 2 şehit, 2 yaralı (3)

ŞEHİT 3 ASKER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Hakkari'nin Çukurca ilçesi ile Kuzey Irak'ın Kani Rash bölgelerinde, PKK’lı teröristlerin roketatarlı ile Çukurca ilçesindeki Güvendağı üs bölgesine yine PKK’lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Kuzey Irak’ın Kani Rash bölgesinde operasyonda olan askerlere, PKK’lı teröristlerce çok namlulu roket atar ile yapılan saldırıda şehit olan 27 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar, evli ve bir çocuk babası 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık ile Çukurca ilçesindeki Güvendağı üs bölgesine PKK’lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er 23 yaşındaki Miraç Gürkan için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, asker, polis ve kurum amirleri katıldı. Şehit askerlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra şehit 3 askerin özgeçmişleri okundu. Duaların okunmasının ardından Şehit Piyade Sözleşmeli Erler Hayrettin Dindar, Miraç Gürkan ve Halil İbrahim Şık’ın cenazeleri tekbir getirilerek helikopterlere konulup memleketleri Siirt, Malatya ve Adana’ya uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Törene katılanlar
-Yetkililer
-Şehit cenazelerinin tören alanına getirilişi
-Saygı duruşu
-Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması
-Duaların okunması
-Genel ve detaylar
-Tekbirler eşliğinde askerlerin omuzlarına helikoptere konulan şehit cenazeleri

Haber:HAKKARİ,() 
 

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