DHA YURT - Sele kapılarak ölen genç çift son yolculuğuna beraber uğurlandı

MERSİN'de sel sularına kapılarak yaşamlarını yitiren Serkan Genç ve Fatma genç çifti, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çiftin Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, merkez Toroslar İlçesi Arpaçsaksarlar Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Gözyaşı döken yakınları, ağıtlar yaktı. Serkan Genç'in annesi Sevim Genç, "Gençliğini yaşayamadan, ekmek kapısında öldüler. Bir değil, ah iki değil hangisine yanayım? İyice süsleyin gelinimi de oğluma, cennette güzel gözüksün" diyerek ağladı. Fatma Genç'in annesi Nadire Kırmızı da gözyaşlarına boğuldu. Omuzlara alınan genç çiftin tabutları, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Arpaçsakarlar Mezarlığı'na kadar taşınıp gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

KAYIPLAR ARANIYOR

Çiftin hayatını kaybettiği araçta bulunan 2 yaşındaki kızları Miray ile yakınları 25 yaşındaki Sultan Uncu ile sel sırasında selfie çekerken denize düşen üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ı arama çalışmaları da sürüyor. Bugün güneşli bir havanın yaşandığı kentte, hayat normale dönerken selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN, ()-

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