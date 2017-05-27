DHA YURT - Şehit Uzman Çavuş Özdemir, baba ocağında son yolculuğuna uğurlandı (2)

EŞİ ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Özdemir için Sakarlı Merkez Camii'nde yapılan törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çığatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, Giresin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şırnak'ta 2 gün önce şehit olan özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın kardeşi Hakan Yılmaz'da cenaze törenine katılıp şehidin kardeşi Musa Özdemir ile kucaklaştı. Ebru Özdemir, eşini asker selamı vererek uğurladı. Şehit Mustafa Özdemir, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Görüntü Dökümü :

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- Cenaze namazı

- Bakan ve protokolden detay

- Eşinin asker selamı vermesi

- Detaylar

Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ-Hakan AKGÜN-TERME(Samsun),()