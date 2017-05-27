AĞRI'nın Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 35 yaşındaki Mustafa Özdemir için baba evinin önünde helallik alındı. Burada eşi Ebru Özdemir, Türk Bayrağına sarılı tabuta dokunarak, "Kuzum sen çok güzel bir yerdesin biliyorum. Peyganberimize komşusun sen biliyorum" diye ağıt yaktı.

Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'ndeki Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çıkan çatışmada şehit olan evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in Türk Bayrağı'na bayrağına sarılı ceazesi Terme Devlet Hastanesi morgundan alınıp baba ocağı olan Sakarlı Maallesine getirildi. Şehidin ceazesini baba evinin önünde silah arkadaşlarının yanısıra yüzlerce kişi karşıladı. Okunan duaların ardından şehidin babası Hicabi, anne Ayşe, eşi Ebru, kardeşi Musa, kızkardeşi Esra ile oğulları 7 yaşındaki Burak ve 2 yaşındaki Kağan Özdemir tabutun başında gözyaşı döktü. Eşinin tabutuna dokunarak kucağına aldığı 2 yaşındaki oğlu Kaan'la birlikte gözyaşı döken Ebru Özdemir, "Kuzum sen çok güzel bir yerdesin biliyorum. Peyganberimize komşusun sen biliyorum" diye ağıt yaktı. Anne Ayşe Özdemir ise oğlunun tabutu başında, "Çocuklarını da büyütüp senin yoluna göndereceğim. Sen dik durmamızı isterdin. Ağlamayacağım, dik duracağım" dedi. Evin önünde alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi tören için Sakarlı Mahallesi'ndeki Merkez Camiine götürüldü.

Görüntü Dökümü :

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- Şehidin baba ocağına getirilmesi

- Detaylar

- Eşi ve çocuklarından detay

- Anne ve babasındandetay

- Dua edilmesi

- Vatandaşlardan detay

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Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ-Hakan AKGÜN/TERME,(Samsun),()