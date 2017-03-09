DHA YURT; ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsal kesiminde sürdürülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş 25 yaşındaki Ali Şirin, bugün memleketi Çorum’un Dodurga İlçesi'nde 5 bin kişinin katıldığı tören ardından gözyaşları arasında topağa verildi.

Diyarbakır’ın Lice İlçesi'nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin için bugün memleketi Çorum'un Dodurga İlçesi Dikenli Köyü'nde tören düzenlendi. Köy meydanındaki törene İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Çorum İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, bürokratlar, siyasiler ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.



Törende şehidin eşi Hülya Şirin, annesi Fatma Şirin, babası Mustafa Şirin, ağabeyi Mehmet Şirin ve kız kardeşi Sevda Şirin Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Fatma Şirin, “Yavrum, bir tanem, karagözlü Ali’m. Seni böyle mi görecektim?" diyerek ağıt yaktı. 1 yıllık evli ve hamile olan şehit eşi Hülya Şirin’in feryatları ise yürekleri dağladı. Şehidin eşi, "Ali’m ben sana gelinlikle gelmiştim, sen niye kefen giydin?" diyerek gözyaşı döktü.



Şehidin eşi cenaze töreni boyunca tabutun yanından ayrılmazken, aile fertleri ise güçlükle ayakta durabildi.



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin’in cenazesi, öğleleyin köy meydanında kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

Görüntü dökümü



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-Şehidin morgdan alınması



-Şehidin eşinin yere düşmesi ve tabuta sarılması



-Şehidin naaşının köye gelişi



-Evinin önünde helallik alınması



-Şehidin anne, babası ve eşinin tabuta sarılması



-Cenaze namazının kılınması



-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-Mustafa ULUSOY/ÇORUM, ()